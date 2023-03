Inter: Skriniar parzialmente in gruppo, tenta il recupero per il Porto (Di domenica 12 marzo 2023) Il difensore dell’Inter Milan Skriniar è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi parzialmente n gruppo in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di dopodomani in trasferta contro il Porto, dove i nerazzurri dovranno difendere l’1-0 maturato all’andata in casa. Il tecnico Simone Inzaghi ha analizzato con la squadra gli errori commessi venerdì sera a La Spezia. Come al solito, presente al centro sportivo tutta la dirigenza, dal vice presidente Javier Zanetti, all’amministratore delegato Beppe Marotta, fino al direttore sportivo Piero Ausilio e al suo vice Dario Baccin. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 marzo 2023) Il difensore dell’Milanè tornato ad allenarsi nella giornata di oggiin vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di dopodomani in trasferta contro il, dove i nerazzurri dovranno difendere l’1-0 maturato all’andata in casa. Il tecnico Simone Inzaghi ha analizzato con la squadra gli errori commessi venerdì sera a La Spezia. Come al solito, presente al centro sportivo tutta la dirigenza, dal vice presidente Javier Zanetti, all’amministratore delegato Beppe Marotta, fino al direttore sportivo Piero Ausilio e al suo vice Dario Baccin. SportFace.

