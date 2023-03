Inter, Simone Inzaghi non è a rischio: ecco le ultime (Di domenica 12 marzo 2023) Simone Inzaghi, al momento, non sarebbe a rischio esonero: l'Inter avrebbe ancora fiducia nel tecnico nerazzurro Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 marzo 2023), al momento, non sarebbe aesonero: l'avrebbe ancora fiducia nel tecnico nerazzurro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tancredipalmeri : Non bastano 15 occasioni contro 3 per l’Inter non per vincere, manco per pareggiare. Si rinfocolerà il processo a… - Inter : A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 9 Dzeko, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Ca… - Inter : Le dichiarazioni di Simone Inzaghi ?? #ForzaInter - Yonadu92 : RT @NicoSchira: Dirigenza dell’#Inter ha ribadito a Simone #Inzaghi la fiducia nei suoi confronti. Avanti insieme almeno fino a fine stagio… - PianetaMilan : #Inter, Simone #Inzaghi non è a rischio: ecco le ultime -