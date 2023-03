Inter, quanta imprecisione! 66 per 1: dato impietoso nelle ultime tre trasferte (Di domenica 12 marzo 2023) La trasferta dell’Inter a La Spezia riporta alla luce un trend offensivo preoccupante per gli uomini di Inzaghi. Che trova conferma nelle trasferte dell’ultimo mese. POLVERI BAGNATE – L’Inter raccoglie l’ottava sconfitta stagionale in Serie A, senza sapere esattamente come. Perché contro lo Spezia i nerazzurri non hanno certo demeritato. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno sempre tenuto in mano il volante della gara (69% di possesso palla), assediando forsennatamente l’area avversaria. Ma, complice l’errore di Lautaro Martinez dal dischetto, i 25 tiri hanno prodotto un solo gol. Quello di Romelu Lukaku, sempre dal dischetto. Un dato inquietante, che assume contorni drammatici ampliandolo alle ultime tre trasferte. INEFFICACIA ESTERNA – Analizzando le gare esterne contro ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) La trasferta dell’a La Spezia riporta alla luce un trend offensivo preoccupante per gli uomini di Inzaghi. Che trova confermadell’ultimo mese. POLVERI BAGNATE – L’raccoglie l’ottava sconfitta stagionale in Serie A, senza sapere esattamente come. Perché contro lo Spezia i nerazzurri non hanno certo demeritato. Gli uomini di Simone Inzaghi hanno sempre tenuto in mano il volante della gara (69% di possesso palla), assediando forsennatamente l’area avversaria. Ma, complice l’errore di Lautaro Martinez dal dischetto, i 25 tiri hanno prodotto un solo gol. Quello di Romelu Lukaku, sempre dal dischetto. Uninquietante, che assume contorni drammatici ampliandolo alletre. INEFFICACIA ESTERNA – Analizzando le gare esterne contro ...

