Inter, processo a Inzaghi: i punti negativi (Di domenica 12 marzo 2023) L'Inter non cresce, perde punti in partite sulla carta semplici e Inzaghi viene messo sotto processo dalla società L'Inter non cresce, perde punti in partite sulla carta semplici e Inzaghi viene messo sotto processo dalla società. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono diversi i capi d'accusa che vengono fatti al tecnico nerazzurro. La sua salvezza si chiama Porto con il passaggio del turno il futuro è ancora in panchina, altrimenti ci saranno valutazioni. I capi d'accusa: Niente motivazioni Nessuna crescita Troppi errori in trasferta Calo fisico L'articolo proviene da Calcio News 24.

