Inter | Potter chiarisce la situazione Lukaku

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gidf81 : @heyjude_90 @_andreacioffi_ Immagina un Potter all’Inter - infoitsport : Inter, Potter glissa su Lukaku: “Se ne parlerà a fine stagione” - CalcioPillole : #Inter, #Potter glissa su #Lukaku: 'Se ne parlerà a fine stagione'. - fcin1908it : Potter: “Lukaku? All’Inter sta giocando. Discuteremo della sua situazione a fine stagione” - tuttointer24 : Inter, Potter sul ritorno di Lukaku: “Se ne parlerà a fine stagione” ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala -

Le parole di Graham, allenatore del Chelsea, sul futuro di Romelu Lukaku con l'. Tutti i dettagli Grahamha parlato in conferenza stampa del futuro di Romelu Lukaku tra Chelsea ed. Il belga è arrivato in prestito annuale ai nerazzurri, ma c'è la possibilità che ......sul contatto informale Poi Nelle scorse ore si è parlato di un contatto informale con l'. Ma ...inglesi e c'è chi parla di uno Special parte III a Londra con il Chelsea al posto di Graham, ...Lo stesso tecnico ex Juve elo ha ammesso dopo la partita di ritorno col Milan: ' Il mio ... l'ex Sassuolo si è reinventato al Brighton prendendo il posto di Grahame stupendo tutti in ...

Inter, Potter glissa su Lukaku: “Se ne parlerà a fine stagione” Calcio in Pillole

Il manager del Chelsea, Graham Potter, ha parlato anche del futuro di Romelu Lukaku ... “Al momento non ci sto pensando. È all’Inter e sta giocando. Penso che le discussioni e i dialoghi sul suo ...Nessun ritiro punitivo, ma la società vuole una reazione da parte della squadra. Il day after dell' Inter dopo la sconfitta contro lo Spezia ha visto Simone Inzaghi a rapporto dalla società. Il tecnic ...