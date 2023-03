Inter, nuova gerarchia sui rigori: non più Lautaro Martinez! – SM (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia e il caso del dischetto, Inzaghi ha cambiato la gerarchia dei rigoristi nerazzurri. RIGORE – L’errore su rigore contro lo Spezia di Lautaro Martinez ha contribuito alla sconfitta dell’Inter. Secondo Marco Barzaghi, nel suo servizio per Sport Mediaset, sono pronti cambiamenti. Il primo provvedimento di Simone Inzaghi è stato ristabilire una gerarchia rigida dal dischetto, con Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu davanti all’argentino. Ai nerazzurri serve un cambio di rotta che non sembra arrivare, nonostante i numerosi confronti che ci sono stati solo nel 2023. Il trend della squadra potrebbe compromettere la qualificazione alla Champions League, fondamentale per le casse nerazzurre. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Dopo la sconfitta dell’contro lo Spezia e il caso del dischetto, Inzaghi ha cambiato ladeisti nerazzurri. RIGORE – L’errore su rigore contro lo Spezia diMartinez ha contribuito alla sconfitta dell’. Secondo Marco Barzaghi, nel suo servizio per Sport Mediaset, sono pronti cambiamenti. Il primo provvedimento di Simone Inzaghi è stato ristabilire unarigida dal dischetto, con Romelu Lukaku e Hakan Calhanoglu davanti all’argentino. Ai nerazzurri serve un cambio di rotta che non sembra arrivare, nonostante i numerosi confronti che ci sono stati solo nel 2023. Il trend della squadra potrebbe compromettere la qualificazione alla Champions League, fondamentale per le casse nerazzurre.-News - Ultime notizie e calciomercato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Inter, nuova gerarchia sui rigori: non più Lautaro Martinez! - SM - - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, Di Marzio: “Inzaghi? Riflessione in corso su tecnico per la nuova stagione” - merocosimo24 : @VinceTheI Allora possiamo metterci l'animo in pace, perché non ci sarà mai nessun ebete tanto idiota da investire… - interclubpavia : ?? E' aperta la campagna tesseramento #InterClub per la nuova stagione 22/23! ***Member Kit esauriti!***Rimangono gl… - infoitsport : Inter, Di Marzio: “Inzaghi? Riflessione in corso su tecnico per la nuova stagione” -