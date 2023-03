Inter, niente ottimismo per Skriniar (Di domenica 12 marzo 2023) L’Inter pensa al Porto, ma Skriniar potrebbe non essere della partita: il centrale è tornato a correre ma ancora personalizzato L’Inter pensa al Porto, ma Skriniar potrebbe non essere della partita: il centrale è tornato a correre ma ancora personalizzato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro spera di recuperare in tempo ma a oggi non filtra grande ottimismo. Al suo posto dovrebbe giocare Darmian. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 marzo 2023) L’pensa al Porto, mapotrebbe non essere della partita: il centrale è tornato a correre ma ancora personalizzato L’pensa al Porto, mapotrebbe non essere della partita: il centrale è tornato a correre ma ancora personalizzato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il difensore nerazzurro spera di recuperare in tempo ma a oggi non filtra grande. Al suo posto dovrebbe giocare Darmian. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Ooooh, finalmente un lunedì sereno, vediamo cosa si dice online della buona partita dei nerazzur… “L’#Inter si ria… - CalcioNews24 : Le ultime su #Skriniar ?? - L_indiscreto : @FootballAndDre1 Limone non è da Inter ma Zhang non è da niente ! Se non cade la pera marcia le altre so infettano .. sipario - GenTuboCatodico : @xelagrillo @Inter_Rompi Ma non avevano detto che animali niente? - fdn119 : @bendetto @saIva___ Ma l'Inter avrà dieci volte i tifosi del Napoli... Poi di uno scudetto senza avversari non interessa niente a nessuno -