(Di domenica 12 marzo 2023) L’giocherà contro il Porto inaver perso venerdì contro lo Spezia in campionato. C’è unche fa sorridere Inzaghi CROCEVIA ? Mancano due giorni alla grande sfida tra Porto e, ritorno degli ottavi di finale di. Inzaghi e la squadra si giocano probabilmente la stagione. Un vero e proprio crocevia: dentro o fuori, non c’è una stradamedia. L’arriverà alla gara del Do Dragao reduce dall’ottava sconfitta rimediata in campionato. Fa ancora male il 2-1 del Picco, soprattutto per com’è andata la partita: nerazzurri che hanno dominato tirando ben 28 volte e perdendo praticamente con due soli tiri verso la propria porta. L’ennesima sconfitta non fa ormai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Lautaro Martinez, Goran Pandev, Samuel Eto'o e molti altri ? I gol più belli segnati in trasferta agli ottavi di Ch… - Inter : Tutto quello che c'è da sapere sulla gara di ritorno degli ottavi di UEFA Champions League ?? #UCL #PortoInter #ForzaInter - FBiasin : Con 8 sconfitte la cosa che fa più impressione non sono tanto i potenziali 18 punti di distacco dalla vetta, ma il… - internewsit : Inter, la Champions League dopo un KO in Italia? Precedente OK - - Cianciu75 : @fRa_gAv Rileggendo la storia con gli occhi di oggi, Pirlo, quarto a 13 punti dall'Inter, girone Champions vinto co… -

Eppure però, loro come Inzaghi, sanno che martedì sera si gioca ine non in Serie A. Si aspettano un'con la faccia cattiva e la testa giusta vista in Europa contro il Barcellona e nel ...... Dybala non basta, Mourinho rallenta la corsa verso laRoma, Mourinho: squalifica sospesa,...00 Roma 0 Fine 1 Atalanta Sabato 1 Ottobre 2022 - 18:001 Fine 2 Roma Domenica 9 Ottobre 2022 ...La Roma, sfruttando i passi falsi die Lazio, avrebbe potuto appaiare i nerazzurri al secondo posto in classifica. Invece stanotte si ritrova ancora fuori dalla zonaLeague, in attesa ...

Champions, Sacchi premia solo Milan e Napoli: "E ora mi auguro che l'Inter a Oporto..." Fcinternews.it

Stamattina, durante la riunione tecnica, Simone ha chiesto di mettere da parte per due giorni le delusioni del campionato e di fare una prestazione come le altre in Champions ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...