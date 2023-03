(Di domenica 12 marzo 2023) L'si prepara ad Appiano in vista del match contro il, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Buone...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Tutto pronto per #SpeziaInter ??? Oggi scendiamo in campo con un dettaglio in più ?? #Inter115 - Inter : Primi passi in campo ?? #ForzaInter #SpeziaInter - Inter : I nostri ragazzi #Under17 sono pronti a scendere in campo ?? Per vedere la sfida qui ?? - sportli26181512 : Inter in campo: Skriniar parzialmente in gruppo, ci prova per il Porto: L'Inter si prepara ad Appiano in vista del… - PaoloHex : Ma digitalbits ha dei killers sparsi per Milano? O siamo proprio delle merde noi anche fuori dal campo. L’Inter è finita. -

Porto esi contendono l'accesso ai quarti di Champions League. La gara d'andata a San Siro è finita 1 - 0 per i nerazzurri, decisiva la rete di Lukaku. Martedì si va inall'Estadio do Dragao: ...... abbiamo l'occasione di scavalcare l''. Lo ha detto ieri Allegri in conferenza, ricordando di come per lui valgano i 50 punti fatti sul, senza la penalizzazione. Un concetto che non va a ...Milan Skriniar 'vede' il ritorno in. L'obiettivo dello slovacco, dopo i segnali incoraggianti dell'ultimo allenamento, è quello di rientrare martedì sera contro il Porto per aiutare l'a fare il passo decisivo verso i quarti ...

Spezia-Inter, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

Soltanto gli ultimi allenamenti aiuteranno Inzaghi a fare chiarezza nella sua testa e a scegliere il miglior undici possibile Una gara che non può assolutamente essere lasciata al caso e il tecnico ne ...Non solo Europa League. Dopo la bella vittoria casalinga per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale contro la Real Sociedad e in attesa del ritorno previsto per San Sebastian giovedì prossimo, la Roma ...