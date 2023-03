(Di domenica 12 marzo 2023) La sconfitta dei nerazzurri in casa dello Spezia (2 - 1) è l'ottava in campionato su 26 partite disputate finora, mentre i gol presi in trasferta ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ivanpreite : RT @_Zeroazero: #Inter: ore calde post #Spezia. Previsto tra stanotte e domattina un incontro tra #Zhang, #Marotta ed #Ausilio. Riflessioni… - ChristianTolve : RT @_Zeroazero: #Inter: ore calde post #Spezia. Previsto tra stanotte e domattina un incontro tra #Zhang, #Marotta ed #Ausilio. Riflessioni… - _Zeroazero : #Inter: ore calde post #Spezia. Previsto tra stanotte e domattina un incontro tra #Zhang, #Marotta ed #Ausilio. Rif… - gabririzza : RT @RadioSportiva: «Ha la stessa continuità di Milan, Inter e Roma, le squadre che stanno lottando per la Champions. Piuttosto pesano i pun… - RadioSportiva : «Ha la stessa continuità di Milan, Inter e Roma, le squadre che stanno lottando per la Champions. Piuttosto pesano… -

La sconfitta dei nerazzurri in casa dello Spezia (2 - 1) è l'ottava in campionato su 26 partite disputate finora, mentre i gol presi in trasferta ...Da qui in avanti la speranza di Marotta e Ausilio è quella di vedere sempre l'in versione ... frutto anche di situazioni extra campo che magarinella testa dei giocatori. Dzeko per esempio ..., i ko: le 8 sconfitte e i record in negativo Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi ...

Inter, i ko pesano: le 8 sconfitte e i record in negativo La Gazzetta dello Sport

I flop con le piccole danno l’idea che l’allenatore non abbia presa sulla squadra, ormai in una sorta di autogestione, almeno a livello di motivazioni. Ma forse il peccato originale è ancora il mancat ...La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...