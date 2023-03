Inter, i calci piazzati non più un fattore: manca un’arma in più (Di domenica 12 marzo 2023) Per l’Inter in questa stagione i calci piazzati faticano a essere un fattore. un’arma in più persa dalla squadra nerazzurra, che anche contro lo Spezia ha battuto un’infinità di corner senza mai rendersi pericolosa. mancaNZA – Per l’Inter in questa stagione i calci piazzati non riescono a essere un fattore. Tanti, tantissimi i corner battuti dai nerazzurri, senza però mai riuscire a trovare la via del gol. È successo anche contro lo Spezia, dove sono stati 13 i calci d’angolo calciati senza rendersi pericolosi. Sempre parlando di numeri, contro il Lecce ne sono stati battuti 6, così come contro il Bologna. Sette quelli contro la Sampdoria. Insomma, l’Inter arriva ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) Per l’in questa stagione ifaticano a essere unin più persa dalla squadra nerazzurra, che anche contro lo Spezia ha battuto un’infinità di corner senza mai rendersi pericolosa.NZA – Per l’in questa stagione inon riescono a essere un. Tanti, tantissimi i corner battuti dai nerazzurri, senza però mai riuscire a trovare la via del gol. È successo anche contro lo Spezia, dove sono stati 13 id’angoloati senza rendersi pericolosi. Sempre parlando di numeri, contro il Lecce ne sono stati battuti 6, così come contro il Bologna. Sette quelli contro la Sampdoria. Insomma, l’arriva ...

