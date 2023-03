Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : L'ex nerazzurro Dalmat: 'Oggi chi ospita l'Inter pensa sempre di poter fare la gara e vincere' - RizziHenry : @FcInterNewsit Bravo Dalmat!!! Vanno in campo i giocatori e non Simone Inzaghi!!!! Dimostrino di essere da #Inter n… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Dalmat: “Inter, colpa di Inzaghi ma anche della squadra. Col Porto una guerra” - fcin1908it : Dalmat: “Inter, colpa di Inzaghi ma anche della squadra. Col Porto una guerra” - infoitsport : Dalmat: «Inter, nessuno di alto livello. Colpa non solo di Inzaghi» -

Sul suo profilo Instagram, Stephaneha commentato la sconfitta dell'contro lo Spezia: ' Quella di ieri sera era una partita che avevo immaginato. Quando l'gioca in casa contro queste squadre è più facile perché hanno ...all'attacco sul suo profilo Instagram commentando il ko dell', nella quale ha giocato dal 2001 al 2003, a Bologna di domenica scorsa. Simone Inzaghi - calciomercato.it'Questa stagione ...Commenta per primo L'ex giocatore dell'sul proprio profilo Instagram: 'Non è possibile così, non so più cosa dire. Come mi spiegano la vittoria di tre o quattro giorni fa in Champions contro il Porto e poi la sconfitta col ...

Inter, Dalmat: 'Squadra senza leader, tutti sanno di poterla battere' Calciomercato.com

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Sul suo profilo Instagram, Stephane Dalmat ha commentato la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia: “Quella di ieri sera era una partita che avevo immaginato. Quando l’Inter gioca in casa contro queste ...