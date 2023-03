Inter, dalle condizioni di Skriniar dipendono le scelte di Inzaghi (Di domenica 12 marzo 2023) L’Inter affronterà tra pochi giorni il Porto in Champions League. La sfida è decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Le scelte iniziali di Simone Inzaghi dipendono in gran parte dalle condizioni di Milan Skriniar. FASCIA DESTRA – Milan Skriniar si è allenato quest’oggi parzialmente in gruppo (vedi articolo). Il difensore sta rientrando piano piano dal suo infortunio, ma non è certa la sua convocazione, né tantomeno la titolarità in vista dell’impegno più importante della stagione dell’Inter. I nerazzurri giocheranno questo martedì contro il Porto in Champions League: due risultati su tre darebbero l’accesso ai quarti di finale. Le scelte di Simone Inzaghi per la formazione ... Leggi su inter-news (Di domenica 12 marzo 2023) L’affronterà tra pochi giorni il Porto in Champions League. La sfida è decisiva per la qualificazione ai quarti di finale. Leiniziali di Simonein gran partedi Milan. FASCIA DESTRA – Milansi è allenato quest’oggi parzialmente in gruppo (vedi articolo). Il difensore sta rientrando piano piano dal suo infortunio, ma non è certa la sua convocazione, né tantomeno la titolarità in vista dell’impegno più importante della stagione dell’. I nerazzurri giocheranno questo martedì contro il Porto in Champions League: due risultati su tre darebbero l’accesso ai quarti di finale. Ledi Simoneper la formazione ...

