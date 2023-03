Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Inter, buone notizie: Skriniar rientra e punta il Porto: Inter, buone notizie: Skriniar rientra e punta il Porto Il… - LucaDiLeonardo_ : RT @Tutfantacalcio: ?? #Inter: buone notizie dall’infermeria #fantacalcio #indisponibili #ChampionsLeague #portointer - Tutfantacalcio : ?? #Inter: buone notizie dall’infermeria #fantacalcio #indisponibili #ChampionsLeague #portointer - Gazzetta_it : Inter, buone notizie: Skriniar rientra e punta il Porto #Ucl - NackaSkoglund89 : Grazie a @C1961Interista per le esaustive delucidazioni, l'Inter è in buone mani. Questo account supporterà la soc… -

Milan Skriniar 'vede' il ritorno in campo. L'obiettivo dello slovacco, dopo i segnali incoraggianti dell'ultimo allenamento, è quello di rientrare martedì sera contro il Porto per aiutare l'a fare il passo decisivo verso i quarti di finale di Champions. L'ottimismo circa la possibilità di rivedere dall'inizio il difensore nasce dal lavoro svolto in giornata con il resto del gruppo

I portoghesi hanno perso tre delle cinque sfide contro l'Inter in Champions, ma tutte le sconfitte sono arrivate in trasferta. Il pronostico di Porto-Inter ...Il ritorno degli ottavi affidato al polacco. Che ha ottimi precedenti con le italiane, salvo quando si trova al Var, come ben ricorda la Roma Salvatore Malfitano @malfitoto Un ottavo di finale ancora ...