(Di domenica 12 marzo 2023) Da Appiano Gentilepiù che positive per l’e per i tifosi della Beneamata. Milaninfatti, potrebbe ritornare sul terreno di gioco già a partire dalla prossima fondamentale sfida di martedì sera. I nerazzurri il 14 marzo saranno impegnati nella delicatissima gara didegli ottavi di Champions League contro il, e il difensore slovacco classe ’95 sarà certamente arruolabile. Resta da capire se dal primo minuto o a partita in corso. In ogni caso il recupero del giocatore è preziosissimo per Inzaghi e l’undici lombardo.non calpesta un terreno di gioco dallo scorso 22 febbraio, proprio nella sfida d’andata di Champions contro ighesi. In quell’occasione l’riuscì a portare a ...

Inter, arrivano buone notizie: Skriniar sogna il ritorno con il Porto OA Sport

Marcus Thuram è una delle occasioni low cost per il mercato estivo. Classe '97, l'attaccante francese - Campione del Mondo - si libererà a parametro zero dal Borussia Monchengladbach per fine contratt ...