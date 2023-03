Insulina, come un “troll” del web ha fatto abbassare il prezzo (Di domenica 12 marzo 2023) Negli Stati Uniti, l'azienda farmaceutica Eli Lilly ha abbassato il prezzo dell'Insulina dopo una parodia online organizzato da un troll che ha comprato una spunta blu Leggi su wired (Di domenica 12 marzo 2023) Negli Stati Uniti, l'azienda farmaceutica Eli Lilly ha abbassato ildell'dopo una parodia online organizzato da unche ha comprato una spunta blu

