(Di domenica 12 marzo 2023) Il misterocontinua . Il rigore contro lo Spezia, infatti, ha soltanto confermato la sua infallibilità dal dischetto in maglia nerazzurra, ma non ha sgombrato il campo ai tanti dubbi che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Insofferenza #Lukaku: ora è il destabilizzatore: Il primo Romelu aveva un impatto travolgente e ora in Champions po… -

Il misterocontinua . Il rigore contro lo Spezia, infatti, ha soltanto confermato la sua infallibilità dal dischetto in maglia nerazzurra, ma non ha sgombrato il campo ai tanti dubbi che continuano ad ...Quando è richiamato in panchina, Dzeko fa di tutto per mostrare la suaprobabilmente ... Disastro, fuorionda e imbarazzoFuori onda tra @MatteoBarzaghi e #pic.twitter.com/GjUVTTDdfm Gianmarco (@... Un compiacimento che condivide con i tifosi dell'Inter i quali hanno dimostrato la loroai ...

(VIDEO) Samp-Inter, volano paroloni tra Lukaku e Barella: "Vaf ... Radio Rossonera

Il mistero Lukaku continua. Il rigore contro lo Spezia, infatti, ha soltanto confermato la sua infallibilità dal dischetto in maglia nerazzurra, ma non ha sgombrato il campo ai tanti dubbi che ...