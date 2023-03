Insegnare “Faccetta nera” per capire la Resistenza. Scoppia la polemica in una scuola Cremona. La preside: “Solo un equivoco” (Di domenica 12 marzo 2023) È scontro alla scuola primaria Bissolati di Cremona. Al centro della polemica un equivoco – a quanto pare – dettato dal confronto tra genitori e insegnanti in un consiglio di interclasse sull’insegnamento dei valori della Resistenza. Da una parte alcune mamme e papà che accusano i docenti di parlare di Faccetta nera e Bella ciao, dall’altra la dirigenza e gli insegnanti che spiegano che si tratta Solo di un “percorso di confronto per riflettere sulla Liberazione”. A spiegare il tutto a IlFattoquotidiano.it è la dirigente dell’istituto Daniela Marzani che, contattata domenica nel tardo pomeriggio, resta stupita: “Essendo la preside di 45 sezioni non partecipo ad ogni interclasse com’è normale che sia ma una volta informata di quanto si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) È scontro allaprimaria Bissolati di. Al centro dellaun– a quanto pare – dettato dal confronto tra genitori e insegnanti in un consiglio di interclasse sull’insegnamento dei valori della. Da una parte alcune mamme e papà che accusano i docenti di parlare die Bella ciao, dall’altra la dirigenza e gli insegnanti che spiegano che si trattadi un “percorso di confronto per riflettere sulla Liberazione”. A spiegare il tutto a IlFattoquotidiano.it è la dirigente dell’istituto Daniela Marzani che, contattata domenica nel tardo pomeriggio, resta stupita: “Essendo ladi 45 sezioni non partecipo ad ogni interclasse com’è normale che sia ma una volta informata di quanto si ...

