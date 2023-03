Inghilterra | caso Lineker | arrivano le scuse del direttore della Bbc

Leggi su sportface

(Di domenica 12 marzo 2023) Prosegue il “” in, dove l’ex calciatore e ora presentatore e analista per Bbc è stato allontanato nei giorni scorsi dopo una serie di tweet di critica al governo britannico sulla questione migratoria. Ieri la trasmissione “Match of the day”, generalmente condotta da, è a ndata in onda senza alcun presentatore e senza gli esperti Alan Shearer e Ian Wright, che hanno deciso di non esserci in segno di solidarietà e protesta. La Premier aveva inoltre stabilito che giocatori e allenatori evitassero le interviste con la Bbc. Oggi sono arrivate le parole delgenerale dell’emittente pubblica britannica, Tim Davie, che si è scusato con i contribuenti spiegando che il suo obiettivo sarà “riportare Gary in onda” e che “assolutamente” non si dimetterà. SportFace.