Ingegneri | rigenerazione urbana e pratica professionale | esperti a confronto a Salerno

(Di domenica 12 marzo 2023) Si terrà il 13 marzo, presso la Sala conferenze Hotel Saint Joseph (via Salvatore Allende), a partire dalle ore 15, il seminario organizzato dall’Ordine deglidella Provincia di, dal tema “Nuove prospettive della”. La Legge regionale della Campania 13/2022 e s.m.i. apre ad una nuova prospettiva del governo del territorio nelle città profondamente orientata al paradigma dellaed ai suoi corollari costituiti dalla riduzione del consumo di suolo e dalla densificazione dei centri abitati. Si prospettano quadri normativi orientati a nuove e più sostenibili forme del Piano Urbanistico Comunale(PUC), modelli operativi improntati a maggiori semplificazioni ...

"Nuove prospettive della rigenerazione urbana e pratica professionale": seminario a Salerno SalernoToday

