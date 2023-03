Ingannato sulla casa di Montecarlo Fini rinnega la famiglia Tulliani

(Di domenica 12 marzo 2023) Un cambio di prospettiva netto e ben delineato. Sorprendente, per certi versi. Un dito puntato contro una persona fino ad ora sempre, strenuamente difesa. Gianfranco, tornato a parlare dell'affaire delladidopo anni di silenzi, hato, per la prima volta, la moglie e la. «La vendita dell'appartamento diè stata la vicenda più dolorosa per me, sono statoda Giancarloe dalla sorella Elisabetta. Solo nel dicembre 2010 ho scoperto che il proprietario dellaerae ho interrotto i rapporti con lui». Uno degli aspetti che rende queste dichiarazioni così importanti è che sono state articolate in un'aula di un tribunale, ...

Gianfranco Fini rinnega la famiglia Tulliani: ingannato sulla casa di Montecarlo Il Tempo

