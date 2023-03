Infortunio Kim: a rischio la Champions per il polpaccio (Di domenica 12 marzo 2023) I tifosi del Napoli saranno preoccupatissimi. Oggi infatti non attendono solo notizie e rassicurazioni su Meret, rimasto fuori all’ultimo minuto prima dell’Atalanta, ma anche su un eventuale Infortunio di Kim. Il centrale sudcoreano, infatti, ieri è uscito al 75? minuto, dopo aver sentito tirare il polpaccio destro. Lo stesso polpaccio che lo aveva leggermente frenato durante la rassegna dei Mondiali in Qatar. A confermarci la teoria di un risentimento al muscolo della gamba, è stata la stessa società azzurra con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Lo staff medico rivaluterà le condizioni di Kim ogni giorno per evitare che da un fastidio si passi ad un Infortunio. Soprattutto se mercoledì Spalletti lo vorrà in campo. L’Infortunio di Kim al polpaccio destro riguardo lo stesso che ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 12 marzo 2023) I tifosi del Napoli saranno preoccupatissimi. Oggi infatti non attendono solo notizie e rassicurazioni su Meret, rimasto fuori all’ultimo minuto prima dell’Atalanta, ma anche su un eventualedi Kim. Il centrale sudcoreano, infatti, ieri è uscito al 75? minuto, dopo aver sentito tirare ildestro. Lo stessoche lo aveva leggermente frenato durante la rassegna dei Mondiali in Qatar. A confermarci la teoria di un risentimento al muscolo della gamba, è stata la stessa società azzurra con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Lo staff medico rivaluterà le condizioni di Kim ogni giorno per evitare che da un fastidio si passi ad un. Soprattutto se mercoledì Spalletti lo vorrà in campo. L’di Kim aldestro riguardo lo stesso che ...

