Inflazione | le mense al collasso | “Energia e alimentari rincarano ma i contratti di appalto non prevedono revisioni delle tariffe”

(Di domenica 12 marzo 2023) “Il nostro settore è al: quest’anno nessuna azienda chiuderà i bilanci in attivo. È un fatto senza precedenti”. La preoccupazione di Lorenzo Mattioli è palpabile. Il mondoimprese della ristorazione collettiva, che rappresenta in qualità di presidente di Anir Confindustria, è allo stremo: l’, soprattutto degli, ha fatto esplodere i costi mentre i prezzi per la fornitura dei servizi a ospedali e scuole sono bloccati. “Al contrario degli altri settori, come le costruzioni, per il nostro non sono previsti adeguamenti tariffari nei capitolati d’: la situazione, così, si fa insostenibile”, aggiunge Mattioli. Il problema principale è che le imprese del comparto lavorano soprattutto con le pubbliche amministrazioni. Su un mercato della ristorazione collettiva che ...