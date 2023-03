Indian Wells | Trevisan si prende il terzo turno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP Indian Wells, Jannik Sinner al terzo turno Battuto il francese Gasquet 6-3, 7-6 #SkySport - SuperTennisTv : ?? Indian Wells ???? @janniksin supera Gasquet 6-3 7-6 e approda al 3º turno! #tennis - susydigennaro : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Indian Wells: Musetti eliminato all'esordio da Mannarino - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Indian Wells: Musetti eliminato all'esordio da Mannarino -

Jannik Sinner s'impone al debutto nel secondo turno del Masters 1000 disul francese Richard Gasquet , sconfitto 6 - 3, 7 - 6 in un'ora e 34 minuti di gioco. L'azzurro affronterà ora un altro transalpino, Adrian Mannarino (n. 68 ATP), che ha battuto nella ...Continua la serie negativa di Lorenzo Musetti, sconfitto all'esordio del BNP Paribas Open da Adrian Mannarino. Si tratta della quarta sconfitta consecutiva (da, il nostro inviato) A. Mannarino b. [19] L. Musetti 6 - 4 6 - 4 Dovrà attendere ancora un altro po' il ricongiungimento di Lorenzo Musetti con la vittoria. Dopo una tournée sudamericana ...Finalmente interrotta la sequenza di cinque sconfitte in questo avvio di 2023, Martina Trevisan ha ritrovato il carattere ovvero il viatico per uscire definitivamente dal tunnel negativo [23] M. ...

Tennis, WTA Indian Wells 2023: Swiatek domina all'esordio, avanzano anche Jabeur e Rybakina. Trevisan agli ottavi OA Sport

Martina Trevisan è al terzo turno del “BNP Paribas Open”, secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta ...Non ci sono solo Novak Djokovic e Rafa Nadal, impegnati nella corsa al record di campione più titolato di sempre negli Slam in cui ora sono ...