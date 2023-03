Indian Wells | disfatta azzurra | ko anche Musetti | battuto da Mannarino

(Di domenica 12 marzo 2023) Adrian, 68 al mondo, si è qualificato per il terzo round dell'Masters 1000, battendo 6 - 4, 6 - 4 l'italiano Lorenzo(21 ), in California. Di fronte a un avversario che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP Indian Wells, Jannik Sinner al terzo turno Battuto il francese Gasquet 6-3, 7-6 #SkySport - SuperTennisTv : ?? Indian Wells ???? @janniksin supera Gasquet 6-3 7-6 e approda al 3º turno! #tennis - marcellamde : RT @Eurosport_IT: Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS | #ATP… - LucaP52977790 : RT @Eurosport_IT: Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS | #ATP… -

Jannik Sinner s'impone al debutto nel secondo turno del Masters 1000 disul francese Richard Gasquet , sconfitto 6 - 3, 7 - 6 in un'ora e 34 minuti di gioco. L'azzurro affronterà ora un altro transalpino, Adrian Mannarino (n. 68 ATP), che ha battuto nella ...Adrian Mannarino , 68 al mondo, si è qualificato per il terzo round dell'Masters 1000, battendo 6 - 4, 6 - 4 l'italiano Lorenzo Musetti (21 ), in California. Di fronte a un avversario che incontrava per la prima volta, il 34enne francese ha fornito un ...spiccano Andy Murray e Stan Wawrinka. Se si parla di passione per la competizione e per il tennis, nessuno la incarna meglio e più compiutamente del 35enne scozzese, numero 55 del ...

WTA Indian Wells 2023, Martina Trevisan rimonta Madison Brengle e va al terzo turno OA Sport

Nella notte italiana è terminato il secondo turno del main draw del torneo BNP Paribas Open 2023 di tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad Indian Wells, negli Stati Uniti: in campo la parte alta d ...Nella notte italiana è terminato il secondo turno del main draw del torneo BNP Paribas Open 2023 di tennis, di categoria WTA 1000, in corso ad Indian Wells, negli Stati Uniti: in campo la parte alta d ...