Indian Wells 2023 | programma | orari e ordine di gioco domenica 12 marzo

(Di domenica 12 marzo 2023) Ile glidi12. Adè terzo turno sia in campo maschile che femminile, con le teste di serie che tornano in campo. Non ci sono tennisti italiani, dato che quelli presenti nella parte bassa dei rispettivi tabelloni sono stati eliminati, tuttavia non mancano i big. Occhi puntati soprattutto su Medvedev e Zverev, mentre al femminile su Sabalenka e Gauff. Si comincia alle ore 19:00 italiane, 11:00 locali. Ecco tutte le partite in12STADIUM 1 Ore 19:00 – (Q) Garin vs (3) Ruud a seguire – Ruusuvuori vs (12) Zverev Non prima delle 23:00 – (6) Gauff vs Noskova Non prima delle 02:00 – (5) Medvedev vs Ivashka Non prima delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Esordio amaro per Musetti a Indian Wells, eliminato in due set da Mannarino (6-4, 6-4), niente derby con S… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP Indian Wells, Jannik Sinner al terzo turno Battuto il francese Gasquet 6-3, 7-6 #SkySport - sportface2016 : #BNPParibasOpen | L'ordine di gioco di domenica 12 marzo - musettina : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Indian Wells: Musetti eliminato all'esordio da Mannarino -

Momento davvero complicato per Lorenzo Musetti. Aè incappato nel quarto stop di fila. Musetti si arrende a Mannarino a. Musetti non ci sta e si difende: "Ho 21 anni". . L'Italia del tennis ora si aggrappa a Sinner . ...Martina Trevisan è riuscita a vincere in rimonta contro l'americana Madison Brengle e si è qualificata per il turno turno del Wta 1000 di, dove ora sfiderà la ceca Karolina Muchova. L'azzurra, numero 23 del seeding, ha superato l'avversaria con il punteggio di 5 - 7, 6 - 1, 6 - 2 in due ore e venti minuti. Nel primo set ...Una buona Martina Trevisan regala a se stessa e all'Italia un terzo turno ad. Non male, come risultato, per la numero 23 del seeding che ha fatto il suo esordio nel torneo californiano. L'impegno non era semplice, perché di fronte a lei c'era Madison Brengle, ...

Masters e WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. Nessun problema per Carlos Alcaraz LiveTennis.it

Non accenna a terminare il bruttissimo momento di Lorenzo Musetti. Arriva un'altra eliminazione precoce al torneo di Indian Wells per mano di Adrian Mannarino: un'altra prova un po' troppo nervosa per ...