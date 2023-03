Indian Wells 2023, continua la crisi di Musetti: eliminato da Mannarino (Di domenica 12 marzo 2023) Sembra continuare la crisi di risultati per Musetti. Un inizio di stagione particolarmente difficile per il giovane tennista italiano che, nella notte, ha ceduto ai trentaduesimi di finale nel torneo di Indian Wells 2023 contro Mannarino. Intervistato nel post-partita, Lorenzo ha commentato il passo falso in questa maniera: “E’ un periodo che va così e ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023) Sembrare ladi risultati per. Un inizio di stagione particolarmente difficile per il giovane tennista italiano che, nella notte, ha ceduto ai trentaduesimi di finale nel torneo dicontro. Intervistato nel post-partita, Lorenzo ha commentato il passo falso in questa maniera: “E’ un periodo che va così e ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Esordio vincente per Sinner ad Indian Wells ?? L'azzurro supera in due set il francese Gasquet ?? #EurosportTENNIS… - Agenzia_Ansa : TENNIS | Esordio amaro per Musetti a Indian Wells, eliminato in due set da Mannarino (6-4, 6-4), niente derby con S… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP Indian Wells, Jannik Sinner al terzo turno Battuto il francese Gasquet 6-3, 7-6 #SkySport - marcoranieri72 : RT @RoyDeVita: Precisazione. Il tw è scritto male e sembra io mi riferisca al torneo del prox settembre. Sto parlando invece di quello di I… - criscriswald : RT @federtennis: ?? @janniksin avanza al 3º turno di Indian Wells: 6-3 7-6 a Gasquet! #tennis -