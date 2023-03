Incidente lungo l’asse mediano: tratto ancora chiuso dopo ribaltamento del camion (Di domenica 12 marzo 2023) A seguito dell’Incidente avvenuto ieri lungo l’asse mediano, ancora si registrano disagi. Un tratto di strada a scorrimento veloce è infatti chiuso. Ieri pomeriggio un camion che trasportava gas, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltato perdendo parte del carico. Oggi, quel tratto di strada è interdetto in entrambe le direzioni di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 12 marzo 2023) A seguito dell’avvenuto ierisi registrano disagi. Undi strada a scorrimento veloce è infatti. Ieri pomeriggio unche trasportava gas, per causein corso di accertamento, si è ribaltato perdendo parte del carico. Oggi, queldi strada è interdetto in entrambe le direzioni di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiacenzaSera : Violento scontro sulla Statale 45, anziano trasportato a Parma in gravi condizioni - Grave incidente nella mattinat… - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Schianto mortale lungo l'#A1, corpo mutilato sull'asfalto 'Una scena raccapricciante', coppia casertan… - gponedotcom : In Svizzera pilota francese si è sottoposto a intervento chirurgico a seguito dell’incidente con Lowes, adesso il l… - occhio_notizie : ??Camion che trasporta GPL si ribalta lungo l'Asse Mediano Traffico in tilt >> - GiornaleVicenza : A Cornedo grave incidente lungo la Priabonese -