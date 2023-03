Incidente choc | schianto frontale moto - bici | due morti

(Di domenica 12 marzo 2023) Due uomini, un 70enne e un 53enne, sononello scontro tra unae unacletta , che viaggiavano in direzione opposta, avvenuto questa mattina a Lastra a Signa ( Firenze ), in via Vecchia ...

Accertamenti sono in corso per stabilire le cause dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i carabinieri e la polizia municipale.

Due uomini, un 70enne e un 53enne, sono morti nello scontro tra una moto e una bicicletta, che viaggiavano in direzione opposta, avvenuto questa mattina a Lastra a Signa (Firenze), in via Vecchia Pisana.