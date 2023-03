Inchiesta Covid, la mail a Speranza che profetizzava il disastro: "Allarme terapie intensive" (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovi elementi emergono dall'Inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia di Covid, Tra gli atti acquisiti dai pm per le indagini c'è una mail che rappresenta forse il primo vero campanello d'Allarme arrivato alle autorità italiane sulla pericolosità del virus che si stava diffondendo in Cina e in molti Paesi e che avrebbe causata la pandemia con cui abbiamo combattuto in questi anni. La lettera è stata inviata da quattro medici e professori universitari: Alberto Zangrillo, Antonio Pesenti, Giacomo Grasselli e Marco Ranieri a Nichi Vendola, ex governatore della Puglia, e da questi inoltrata al ministro della Salute Roberto Speranza. Occhio alla data: è il 12 febbraio del 2020 e vengono riportate "notizie di primissima mano provenienti dalla Cina, direttamente da Wuhan (grazie un ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Nuovi elementi emergono dall'della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia di, Tra gli atti acquisiti dai pm per le indagini c'è unache rappresenta forse il primo vero campanello d'arrivato alle autorità italiane sulla pericolosità del virus che si stava diffondendo in Cina e in molti Paesi e che avrebbe causata la pandemia con cui abbiamo combattuto in questi anni. La lettera è stata inviata da quattro medici e professori universitari: Alberto Zangrillo, Antonio Pesenti, Giacomo Grasselli e Marco Ranieri a Nichi Vendola, ex governatore della Puglia, e da questi inoltrata al ministro della Salute Roberto. Occhio alla data: è il 12 febbraio del 2020 e vengono riportate "notizie di primissima mano provenienti dalla Cina, direttamente da Wuhan (grazie un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NicolaPorro : ?? 'Non so se la giustizia sentenzierà quei due: posso solo dire che in cuor mio (e dati alla mano), li considero ta… - LucianoCannito : Andrebbe fatta un’inchiesta sui successivi mesi della gestione Covid, non sui primissimi giorni. Nontivaccinitiamma… - CottarelliCPI : A me sembra strano che si faccia un'inchiesta penale su come furono gestiti i primi giorni del Covid. Che si siano… - nuvolar97330681 : RT @Robertonuzzoam: INCHIESTA DI BERGAMO: In Italia, nel 2019, c'era già chi parlava di COVID prima ancora di una pandemia e prima che foss… - mummy53690440 : Covid, mail con informazioni riservate da Wuhan a Speranza già a febbraio 2020: allarme terapie intensive… -