Incendio Porcari, l’avviso del sindaco: “Non aprire porte e finestre. Domani chiuse tutte le scuole” (Di domenica 12 marzo 2023) Incendio Porcari oggi 12 marzo 2023, il sindaco Leonardo Fornaciari ha emesso un'ordinanza: chiuse tutte le scuole e i centri anziani. TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 12 marzo 2023)oggi 12 marzo 2023, ilLeonardo Fornaciari ha emesso un'ordinanza:lee i centri anziani. TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Cartiera in fiamme, il sindaco: “Chiudete porte e finestre” - PressReview99 : Cartiera in fiamme, il sindaco: “Chiudete porte e finestre” - Piergiulio58 : Lucca, incendio a cartiera di Porcari. Sindaco: 'Chiudete le finestre'. Fiamme in un magazzino della Essity, alta c… - PivaPaola : RT @vigilidelfuoco: #Incendio cartiera a Porcari (LU), dal primo pomeriggio #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento: sul… - luminolo : RT @vigilidelfuoco: #Incendio cartiera a Porcari (LU), dal primo pomeriggio #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento: sul… -