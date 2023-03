In volo con Aaron Durogati: «Tutto è pericoloso e nulla lo è, dipende da come lo fai» (Di domenica 12 marzo 2023) Raggiungiamo Aaron Durogati, paraglider professionista classe 1986, di ritorno dall'Arizona. Il primo di una serie di viaggi che lo porteranno quest'anno a volare per competizioni, esibizioni e avventure in giro per il mondo. Il volo nel sangue, Aaron è uno dei piloti di parapendio più forti del mondo: vincitore nel 2012 della sua prima Coppa del mondo e più volte finisher della gara di adventure race più dura del mondo, la Red Bull X-Alps: 1.038 chilometri dell'arco alpino da coprire nel minor tempo possibile a piedi e in parapendio. Speed riding, acro, cross country: le discipline di parapendio Aaron Durogati le domina tutte. Un artista del volo, mai pago di nuove esperienze. Una passione che nasce presto, quando già all'età di 6 anni comincia a librarsi in tandem ... Leggi su gqitalia (Di domenica 12 marzo 2023) Raggiungiamo, paraglider professionista classe 1986, di ritorno dall'Arizona. Il primo di una serie di viaggi che lo porteranno quest'anno a volare per competizioni, esibizioni e avventure in giro per il mondo. Ilnel sangue,è uno dei piloti di parapendio più forti del mondo: vincitore nel 2012 della sua prima Coppa del mondo e più volte finisher della gara di adventure race più dura del mondo, la Red Bull X-Alps: 1.038 chilometri dell'arco alpino da coprire nel minor tempo possibile a piedi e in parapendio. Speed riding, acro, cross country: le discipline di parapendiole domina tutte. Un artista del, mai pago di nuove esperienze. Una passione che nasce presto, quando già all'età di 6 anni comincia a librarsi in tandem ...

