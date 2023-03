In una scuola niente attività per la festa del papà | la direttrice | “Non esiste più la famiglia modello Dobbiamo rispettare tutte le situazioni”

(Di domenica 12 marzo 2023) In unadell’infanzia a Viareggio è stato cancellato il laboratorio dedicato alladel. Una scelta, presa dalladell'istituto, che ha fatto infuriare molti genitori. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fdragoni : Ho appena sentito la @AnnaAscani giustamente indignarsi per le ingiustizie che subiscono le donne iraniane con una… - elio_vito : ??La polizia in una scuola interrompe un’Assemblea, identifica i rappresentanti studenteschi. Il motivo? Il tema de… - ZanAlessandro : L’ennesima provocazione fascista davanti a una scuola. Oggi a Padova, davanti al Liceo Tito Livio. La scuola è libe… - EmLoveBioPLANET : RT @Uni91070952: Libro di 2a media di mio figlio '...la massoneria, un'associazione segreta con scopi umanitari...' ??ora sto zitto ma tra… - Il_Paradroide : RT @Cirunz: @Il_Paradroide @il_Maggiore @_Sazed Io quando avevo 10 anni ci ho pensato, poi sono andato ulteriormente a scuola. Tra l'altro… -

...di soffocamento e altri sintomi dopo aver riferito di odori "sgradevoli" nei locali della, e ... "Alcune di queste persone - affermadichiarazione del ministero dell'Interno diffusa dall'......di soffocamento e altri sintomi dopo aver riferito di odori 'sgradevoli' nei locali della, e ... si è tenuto un flash mob per spingere le istituzioni italiane ed europee a prendereposizione ...Un giorno al Vespuccistudentessa si avvi­cinò affannata a un collega di Guido: "Professore, aè successacosa terribile!". "Cosa", rispose il docente allarmato. "Il prof Corradi si è ...

Toglie lo smartphone al compagno di classe, lui prende a pugni. Rissa in una scuola a Treviso Orizzonte Scuola

PORCIA - «Abbiamo approvato tutti i progetti definitivi esecutivi della più lunga pista ciclabile di Porcia per una lunghezza di 1.300 metri complessivi che parte da via alla ...Pare che avesse riportato un grave trauma per averle prese da una compagnuccia di scuola, episodio che lo rese allergico alla frequentazione, più che agli studi, orientati verso la grafica ...