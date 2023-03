In Georgia adattano il coro «O mamma mamma mamma» a Kvaratskhelia (VIDEO) (Di domenica 12 marzo 2023) Il gol di Kvaratskhelia contro l’Atalanta ha fatto il giro del mondo e sui social questa mattina è spuntato un VIDEO che fa capire qual è il clima in Georgia. Tutti i quotidiani oggi parlano del capolavoro dipinto dal Georgiano in maglia azzurra. Kvaratskhelia ha segnato un’altra volta e lo ha fatto a modo suo. “Si è già visto, anzi rivisto di che pasta è fatto il Napoli. Ci ha messo un po’ a eliminare le scorie laziali, pur senza mai correre rischi: e sul capolavoro di Kvara i difensori dell’Atalanta parevano le statuine di San Gregorio Armeno”. Queste le parole di Garanzini sulla Stampa. Sul Corriere dello Sport, ne scrive Barbano: “Si può dire che sembra Diego, anche se Diego non è? Per caso, qualcuno si offende? Si può, si può. In mezzo a questa stupenda comitiva, sembra Diego. Sembrare ed essere ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) Il gol dicontro l’Atalanta ha fatto il giro del mondo e sui social questa mattina è spuntato unche fa capire qual è il clima in. Tutti i quotidiani oggi parlano del capolavoro dipinto dalno in maglia azzurra.ha segnato un’altra volta e lo ha fatto a modo suo. “Si è già visto, anzi rivisto di che pasta è fatto il Napoli. Ci ha messo un po’ a eliminare le scorie laziali, pur senza mai correre rischi: e sul capolavoro di Kvara i difensori dell’Atalanta parevano le statuine di San Gregorio Armeno”. Queste le parole di Garanzini sulla Stampa. Sul Corriere dello Sport, ne scrive Barbano: “Si può dire che sembra Diego, anche se Diego non è? Per caso, qualcuno si offende? Si può, si può. In mezzo a questa stupenda comitiva, sembra Diego. Sembrare ed essere ...

