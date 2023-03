(Di domenica 12 marzo 2023) Nuovi campionamenti sono in corso da parte della Asl nella provincia didove da ieri tutta la città die buona parte del comune disonoa seguito dell'...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annamar_65 : RT @M5SBerlino: #Imperia, falde acquifere contaminate: #Taggia e #Sanremo senza #acqua potabile Rilevato #inquinamento chimico, in arrivo… - M5SBerlino : #Imperia, falde acquifere contaminate: #Taggia e #Sanremo senza #acqua potabile Rilevato #inquinamento chimico, in… - Adnkronos : Imperia, falde acquifere contaminate: Taggia e Sanremo senza acqua potabile . #Adnkronos ?? - vivereitalia : Imperia, falde acquifere contaminate: Taggia e Sanremo senza acqua potabile - TV7Benevento : Imperia, falde acquifere contaminate: Taggia e Sanremo senza acqua potabile - -

...parte della Asl nella provincia didove da ieri tutta la città di Taggia e buona parte del comune di Sanremo sono senza acqua potabile a seguito dell'inquinamento chimico rilevato nelle...Nuovi campionamenti sono in corso da parte della Asl nella provincia di. Mangiano carne di ...il feto L'acqua tossica e cancerogena L'inquinamento chimico è stato rilevato nelle...... al termine della lunga riunione durata circa 3 ore, in Prefettura ad, dopo la scoperta di ... nei quali si dovrà capire dove e come la sostanza sia finita nelleda dove viene captata l'...

Imperia, falde acquifere contaminate: Taggia e Sanremo senza ... Adnkronos

Da ieri sono senz’acqua Taggia e buona parte del comune di Sanremo. La Regione: “Acqua potabile solo per usi igienici fino a nuove disposizioni” ...L'acquedotto contaminato da un agente tossico e cancerogeno ha fatto scattare il divieto di utilizzare l'acqua potabile nella città di Taggia e in buona parte del comune ...