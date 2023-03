Immigrazione, l'Unione europea sposa la linea di Giorgia Meloni (Di domenica 12 marzo 2023) Intanto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato giovedì dal Consiglio dei Ministri a Cutro. Il provvedimento ora è in vigore e prevede l'aumento della pena per gli ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 marzo 2023) Intanto, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge approvato giovedì dal Consiglio dei Ministri a Cutro. Il provvedimento ora è in vigore e prevede l'aumento della pena per gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TonizzoDavide : @pfmajorino Esattamente come l'Unione Europea, al quale non frega nulla di fermare o gestire l'immigrazione. Ma da… - jenaTremila : @PBerizzi Atteniamo sempre il giorno felice in cui tu dirai qualcosa contro quei bastardi dell'Unione Europea e que… - MarcoTortori : RT @RaffaeleGianni4: L'unione europea attraverso l'immigrazione di massa vuole sostituire i morti con i vivi! - oriessss : RT @Russia_Italia: @ImolaOggi ...oltre ai danni (europei), anche le beffe... La (dis)unione europea è un mostruoso e deleterio pachiderma… - RaffaeleGianni4 : L'unione europea attraverso l'immigrazione di massa vuole sostituire i morti con i vivi! -