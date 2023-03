Leggi su iltempo

(Di domenica 12 marzo 2023) Gianfranco Fini, tornato a parlare dell'affaire della casa di Montecarlo dopo anni di silenzi, ha rinnegato, per la prima volta, la moglie e la famiglia Tulliani. «La vendita dell'appartamento di Montecarlo è stata la vicenda più dolorosa per me, sono stato ingannato da Giancarlo Tulliani e dalla sorella Elisabetta. Solo nel dicembre 2010 ho scoperto che il proprietario della casa era Tulliani e ho interrotto i rapporti con lui».