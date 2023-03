Ilary Blasi | i romantici auguri al compagno Bastian | è ufficiale

(Di domenica 12 marzo 2023) Per la prima volta dall’inizio della sua nuova storia d’amore,ha deciso di uscire ufficialmente allo scoperto. Nella giornata di ieri, infatti, la conduttrice ha voluto fare pubblicamente gliMuller, il suo nuovo. La donna ha così colto l’occasione per ufficializzare la sua relazione, dedicando delle romantiche parole all’imprenditore L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lovelyjessxx : RT @ANYMORE77391699: Ma perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati se poi si sono messi con i loro cloni? - crmrt1 : RT @ANYMORE77391699: Ma perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati se poi si sono messi con i loro cloni? - Antonel02927020 : RT @ANYMORE77391699: Ma perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati se poi si sono messi con i loro cloni? - Emyli009 : RT @ANYMORE77391699: Ma perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati se poi si sono messi con i loro cloni? - nonsonojaz : RT @ANYMORE77391699: Ma perché Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati se poi si sono messi con i loro cloni? -

... "È stata durissima, ora è il momento di provare ad aggiustare le cose senza fingere che vada tutto bene" di Valentina Dirindine gli auguri pieni d'amore per Bastian Muller di Valentina ...La storia d'amore trae Bastian Muller ha decisamente spiccato il volo. Dopo aver condiviso sui social network alcune foto insieme - con tanto di dedica piena d'amore e di passione - pare che la conduttrice ...Fotogallery - Ambra Angiolini, baci a Roma con Andrea Bosca LA DEDICA Fotogallery -, prime foto social con Bastian Muller per il suo compleanno LATO B IN MOSTRA Fotogallery - Elisabetta ...

Un amico di Francesco Totti ha rivelato al settimanale Di Più che l’ex calciatore della Roma sarebbe preoccupato per l’ex moglie Ilary Blasi. La coppia ha annunciato la separazione circa un anno fa ed ...La conduttrice Mediaset pazza d'amore del nuovo compagno, erede di una importante famiglia di costruttori della Germania ...