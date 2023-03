Ilary Blasi cambia look prima di iniziare l' Isola dei Famosi | ecco il prima e dopo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 12 marzo 2023)pocodell'inizio dell'dei: una giornata dedicata esclusivamente a se stessa La conduttrice è finalmente pronta per tornare in tv. L'ultima volta che l'abbiamo vista, è stato proprio all'deie, pocola fine del programma, ha ufficializzato la separazione con il calciatore giallo rosso, confermando quindi, i rumors sulla presunta crisi che spopolavano già da febbraio. La conduttrice da quel momento ha smesso di rilasciare interviste. Il primo a rompere il silenzio durante quest'estate che ha visto gli ex coniugi protagonisti su tutti i giornali, è stato il calciatore della Roma, accusato di aver tradito la moglie per stare con la nuova ...