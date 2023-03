Il Volley Bergamo 1991 vince in scioltezza | rotondo 3-0 su Macerata

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 marzo 2023). Un porto sicuro. Il Pala Intred è teatro dell’ottava vittoria in undici uscite e undicesima stagionale in assoluto del. Contro, fanalino di coda, è un dominio, pur con qualche pausa che mette i brividi, ma poco altro: 3-0 finale e successo importante in chiave playoff per allungare su Firenze e Busto Arsizio, uscite sconfitte negli anticipi. Con Cagnin ai box per una distorsione alla caviglia rimediata nella rifinitura, c’è Partenio nella rotazione iniziale. Lo 0-3 ospite in avvio è spezzato dal lob di Stufi, ma le marchigiane sono in fiducia e volano presto sul +6 (4-10). Con Partenio al servizio il distacco si dimezza e l’attacco si mette in ritmo, anche con Butigan e Lorrayna, che firmano aggancio e sorpasso, sospinte anche dagli affondi di Lanier. I muri della ...