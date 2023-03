Il Villarreal vuole festeggiare il suo centenario in un duello diretto con il Betis

Leggi su justcalcio

(Di domenica 12 marzo 2023) Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Sport: 03/12/2023 alle 07:59 TEC Entrambe le squadre vanno a La Cerámica con l’obiettivo di leccarsi le ferite europee e guadagnare slancio in classifica Pellegrini torna in quella che fu la sua casa neldel ‘groguet’ Ilaffronta una partita speciale questa domenica sia in termini sportivi che sociali, dal momento che affronta il suo rivale piùnella lotta per l’Europa, il Real, a cui si aggiunge quello è immerso nelle celebrazioni del suoe coincide con il ritorno di Manuel Pellegrini, l’allenatore che hail maggior numero di partite per il club di Castellón. COSÌ, Il...