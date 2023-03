Il video definitivo: Cutro, ecco la prova finale che scagiona il governo Meloni (Di domenica 12 marzo 2023) Nella vicenda del naufragio di Cutro spunta un video che scagiona il governo e sbugiarda chi da giorni grida alla “strage di Stato”. Il filmato, a quanto si apprende, è stato girato dall'aereo Eagle 1 di Frontex nella sera di sabato 25 febbraio e riprende il caicco che viaggiava in buono stato di galleggiabilità nel mar Jonio. Dal video, che dura diversi minuti, emergono diversi elementi. Intanto che l'aereo ha compiuto diversi passaggi sopra il barcone; poi che lo stesso stava navigando senza apparenti criticità e non si notava la presenza di migranti a bordo. Tutti elementi che sono stati condivisi con tutti i soggetti coinvolti nelle eventuali operazioni di soccorso e che, in quel momento, non davano evidenze di un'imbarcazione carica di migranti. Insomma le immagini girate da Frontex si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 marzo 2023) Nella vicenda del naufragio dispunta uncheile sbugiarda chi da giorni grida alla “strage di Stato”. Il filmato, a quanto si apprende, è stato girato dall'aereo Eagle 1 di Frontex nella sera di sabato 25 febbraio e riprende il caicco che viaggiava in buono stato di galleggiabilità nel mar Jonio. Dal, che dura diversi minuti, emergono diversi elementi. Intanto che l'aereo ha compiuto diversi passaggi sopra il barcone; poi che lo stesso stava navigando senza apparenti criticità e non si notava la presenza di migranti a bordo. Tutti elementi che sono stati condivisi con tutti i soggetti coinvolti nelle eventuali operazioni di soccorso e che, in quel momento, non davano evidenze di un'imbarcazione carica di migranti. Insomma le immagini girate da Frontex si ...

