Il Toro incorna il Lecce in trasferta | Singo e Sanabria decisivi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieApallone : Il Toro incorna il Lecce! ? Seconda vittoria consecutiva per il #Torino, che adesso sogna un posto europeo con le… -

... che costringe Viola alla deviazione in corner, sugli sviluppi del quale Di Ronzaalto dopo ... Poco prima del triplice fischio, sigli sviluppi dell'ennesimo tiro dalla bandierina per il, ...Prima il ruggito dei Leoni della Pro Vercelli, a graffiare i primo tempo e mordere con il gol di Tornari. Poi la risposta dell'orgoglio del, che (si) ricarica econ Pierro (al 6° gol stagionale, niente male per un difensore) per un pareggio che è come una vittoria per la Pro Vercelli, che esulta giustamente e orgogliosamente ...Olivier Giroud ci ha messo la testa e contro il Torino il Milan ha ritrovato il sorriso dei tre punti dopo un momento difficile Olivier Giroud ci ha messo la testa e contro il Torino il Milan ha ...