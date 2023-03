Il terzo polo e i cattolici, il partito che verrà secondo Merlo (Di domenica 12 marzo 2023) Elena Bonetti, gia? ministro nel governo Draghi ed esponente di spicco del cosiddetto “terzo polo”, l’ha detto con rara chiarezza e con grande determinazione. E cioe?, “e? necessario che nel nuovo partito che nascera? ci sia un’anima costituente popolare, che prende le proprie origini dal cattolicesimo democratico e sociale”. Ecco, in poche e semplici parole Elena Bonetti ha spiegato come deve decollare e come si deve organizzare lo spazio politico di un Centro riformista, dinamico, innovativo e moderno nel nostro Paese. Certo, sempre la Bonetti accompagna queste parole sostenendo, giustamente, che il futuro partito di centro deve essere “capace di essere un polo che ricompone e orienta posizioni differenti per giungere ad una sintesi in avanti”. E quindi, e di conseguenza, un incontro di “anime ... Leggi su formiche (Di domenica 12 marzo 2023) Elena Bonetti, gia? ministro nel governo Draghi ed esponente di spicco del cosiddetto “”, l’ha detto con rara chiarezza e con grande determinazione. E cioe?, “e? necessario che nel nuovoche nascera? ci sia un’anima costituente popolare, che prende le proprie origini dal cattolicesimo democratico e sociale”. Ecco, in poche e semplici parole Elena Bonetti ha spiegato come deve decollare e come si deve organizzare lo spazio politico di un Centro riformista, dinamico, innovativo e moderno nel nostro Paese. Certo, sempre la Bonetti accompagna queste parole sostenendo, giustamente, che il futurodi centro deve essere “capace di essere unche ricompone e orienta posizioni differenti per giungere ad una sintesi in avanti”. E quindi, e di conseguenza, un incontro di “anime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SimoneAlliva : Scalfarotto ha depositato a ottobre una legge sul #matrimonioegualitario. Lo stesso che affossò il #ddlZan Dice… - marattin : Stamattina a Tg Uno Mattina. Immigrazione, riforma fiscale, riforma del reddito di cittadinanza, le prospettive del… - raffaellapaita : Al Teatro Eliseo per la #MobilitazioneSanità lanciata dal Terzo Polo. Abbiamo presentato con @MatteoRenzi e… - luigiemercury : @ConteZero76 A me francamente sorprende che persone di cultura politica come te abbia seriamente fatto questo parag… - Nausik_ : @RadioBlueNoteIn Era occupato a cerca’ di diventare Sindaco di Roma prima e leader del terzo polo dopo, chi ce l’ha… -