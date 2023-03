Il tacco a spillo, quando e come nasce? (Di domenica 12 marzo 2023) quando si parla di scarpe alte le origini possono essere rintracciate già nell’antichità ma, per quanto riguarda il tacco a spillo, si deve spostare il calendario fino al 1953. Tutto si deve all’ingegno dei calzaturifici di Vigevano e alla Mostra Mercato Internazionale delle Calzature. In quell’occasione, infatti, gli artigiani lombardi presentano dei nuovi modelli di scarpe destinati ad esaltare il New Look proposto da una maison francese emergente. Ovviamente si tratta di Christian Dior che, per i suoi abiti a corolla, sogna delle scarpe con tacchi vertiginosi. Peccato, però, che la struttura in legno tende a spezzarsi facilmente infrangendo i sogni di questo giovane sarto. A trovare la soluzione, dunque, sono i maestri artigiani italiani che, proprio durante la Mostra Mercato, propongono una scarpa dotata di un ... Leggi su cultweb (Di domenica 12 marzo 2023)si parla di scarpe alte le origini possono essere rintracciate già nell’antichità ma, per quanto riguarda il, si deve spostare il calendario fino al 1953. Tutto si deve all’ingegno dei calzaturifici di Vigevano e alla Mostra Mercato Internazionale delle Calzature. In quell’occasione, infatti, gli artigiani lombardi presentano dei nuovi modelli di scarpe destinati ad esaltare il New Look proposto da una maison francese emergente. Ovviamente si tratta di Christian Dior che, per i suoi abiti a corolla, sogna delle scarpe con tacchi vertiginosi. Peccato, però, che la struttura in legno tende a spezzarsi facilmente infrangendo i sogni di questo giovane sarto. A trovare la soluzione, dunque, sono i maestri artigiani italiani che, proprio durante la Mostra Mercato, propongono una scarpa dotata di un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sten_lomonaco : @marilenagasbar1 se e' corretta la perpendicolare e' come portare un tacco a spillo- - massimi120576 : @rosa31722542 Bellissima e interessante prospettiva, e belle anche le scarpe. Ma la scarpa con il tacco a spillo, e… - ScarpeChic : Fantastico sandalo dalla linea semplice ed elegante. Tacco a spillo di 15cm. Entrate nel link e comprateli subito… - ScarpeChic : SPEDIZIONE IMMEDIATA PER QUESTO ARTICOLO Un must dei decolletè, questo sexy modello versione in vera pelle.Tacco a… - diffidente72 : @compasandra Un tacco a spillo di alta classe portato alla grande -