Il riferimento ai trans non è piaciuto ad alcuni, tra cui il gruppo di opposizionecittà aperta. Ma ilha spiegato la sua posizione: Fumagalli si è detto infastidito di essere ...Per avere i farmaci in centinaia sono costretti ad andare dalla guardia medica A fine anno ilFabio Colombo aveva annunciato l'arrivo di due dottori per l'ambito Cassano e, ma entrambi ...IldiAndrea Fumagalli ha chiarito la posizione dell'Amministrazione in merito alle sanzioni elevate dalla Polizia Locale e contestate dai trasgressori. Chi non rispetta il Codice della ...

Il sindaco di Inzago: "Gli auguri per la Festa della donna alle donne, non ai trans. Sono old style" Prima la Martesana

A Cassano d'Adda regna il caos dopo il pensionamento di alcuni medici di base. In arrivo c'è però una buona notizia, anche se a metà. Per avere i farmaci in centinaia sono costretti ad andare dalla gu ...Il sindaco di Inzago Andrea Fumagalli ha chiarito la posizione dell’Amministrazione in merito alle sanzioni elevate dalla Polizia Locale e contestate dai trasgressori. Chi non rispetta il Codice della ...