Il Signore degli Anelli: Gollum, svelato il trailer sulla storia (Di domenica 12 marzo 2023) Gollum è il protagonista del nuovo gioco del Signore degli Anelli ed è stato svelato un interessante trailer sulla storia! È stato rilasciato un nuovo trailer del gioco Il Signore degli Anelli: Gollum che mostra per la prima volta la storia del titolo. Il gioco presenta le vicende non raccontata dell'avventura di Gollum alla ricerca dell'Anello del Potere che considera il suo prezioso tesoro. Questa storia originale ti porterà in diversi luoghi della Terra di Mezzo, dove incontrerai personaggi famosi dei libri di J.R.R. Tolkien. Basato sulla trilogia di libri che non ha bisogno di presentazioni, il ...

