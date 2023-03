Il Real vuole essere ammesso al processo del “Caso Negreira” come parte lesa (Di domenica 12 marzo 2023) Il Real Madrid rende noto, che dopo il Cda di emergenza di stamattina, vuole chiedere di essere ammesso al processo contro il Barcellona per il “Caso Negreira”. Il club madridista ha motivato la sua volontà tramite i canali ufficiali dove si legge che “a difesa dei suoi legittimi interessi, si costituirà nel procedimento non appena il giudice lo aprirà alle parti danneggiate”. Il Real quindi vuole partecipare al processo come parte lesa a causa del rapporto che il Barcellona ha avuto con l’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo Negreira. Nel comunicato si legge: “Il consiglio di amministrazione del ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 marzo 2023) IlMadrid rende noto, che dopo il Cda di emergenza di stamattina,chiedere dialcontro il Barcellona per il “”. Il club madridista ha motivato la sua volontà tramite i canali ufficiali dove si legge che “a difesa dei suoi legittimi interessi, si costituirà nel procedimento non appena il giudice lo aprirà alle parti danneggiate”. Ilquindicipare ala causa del rapporto che il Barcellona ha avuto con l’ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo. Nel comunicato si legge: “Il consiglio di amministrazione del ...

