Il PSG si muove per Haaland: pronta offerta monstre da 197 milioni (Di domenica 12 marzo 2023) Il Paris Saint-Germain si muove concretamente per Erling Braut Haaland. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club parigino sta pensando... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 marzo 2023) Il Paris Saint-Germain siconcretamente per Erling Braut. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il club parigino sta pensando...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Repubblica – Il PSG si muove per Osimhen, pronta un’offerta al Napoli di 150 milioni - infoitsport : Repubblica - Il PSG si muove sotto traccia per Osimhen - infoitsport : Osimhen, il Psg si muove sotto traccia: i parigini preparano l’offerta al Napoli - CalcioNapoli24 : - susydigennaro : RT @napolimagazine: REPUBBLICA - Il PSG si muove per Osimhen, pronta un'offerta al Napoli di 150 milioni -