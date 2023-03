Il Pizzo Formico | un “balcone” sulla Val Seriana accessibile a chiunque

Leggi su bergamonews

(Di domenica 12 marzo 2023) Gandino. Tutte le strade non portano soltanto a Roma, ma anche al. Non si tratta semplicemente di una battuta, ma di una vera e propria constatazione considerando i numerosi sentieri che, partendo dalla Val, raggiungono la vetta posta all’interno della Conca del Farno. Destinata a chiudere con i suoi 1636 metri l’Altopiano di Clusone, la cima rappresenta un punto d’incontro fra gli abitati di Gandino, Casnigo, Ponte Nossa, Parre, Clusone, Rovetta e Cerete che si posizionano ai piedi di una delle mete più facili da raggiungere. Il percorso più gettonato è sicuramente quello che prende il via dal Monte Farno dove è possibile trovare un ampio parcheggio e intraprendere il sentiero CAI numero 545 prendendo velocemente quota grazie alla strada cementata che mostra subito pendenze arcigne. Dopo circa venti minuti di ...